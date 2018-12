Natal dos Hospitais há 36 anos a transmitir alegria a doentes e familiares

Na quarta-feira, a partir das 16h30, a RTP-Açores transmite mais uma edição do Natal dos Hospitais, uma iniciativa organizada há 36 anos pelo Açoriano Oriental, com o objetivo de contribuir para um Natal menos triste, tanto para os doentes como para os seus familiares.



Esta é a convicção do Açoriano Oriental que, ano após ano, continua a promover a festa de música, humor e muita alegria que se realiza na próxima quarta-feira, pelas 16h30, no Auditório do Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

“O Natal dos Hospitais não é um mero programa de televisão, não é um produto para captar audiências. O Natal dos Hospitais é feito com o objetivo de levar aos que se encontram acamados um pouco de alegria, de fraternidade e de carinho”, afirmou o diretor do Açoriano Oriental, Paulo Simões, frisando que “todos os que participam, ano após ano, na produção do Natal dos Hospitais fazem-no imbuídos de solidariedade e vontade de contribuir para um Natal menos triste, tanto para os doentes como para os seus familiares”.

Na sua 36ª edição, o Natal dos Hospitais é uma produção da responsabilidade do jornal Açoriano Oriental, com a colaboração de Luna Teles Ribeiro, em parceria com a RTP/Açores e o Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada.

Para que esta tarde de música e alegria se torne uma realidade, ano após ano, muito contribuem os artistas regionais.

Esta quarta-feira vão passar pelo palco do Auditório do Hospital do Divino Espírito Santo vários artistas e grupos musicais, como a Tuna da Universidade Sénior de Ponta Delgada, Explosão Radical, Paulo Moniz, Passos Pesados, Pezinho, Laura Santos, Coro Marina Vieira, Ballet Rosa Macedo, Academia das Expressões, Coro Infanto-Juvenil Edmundo Machado de Oliveira, Bianca Almeida, Eduardo Botelho, Alfredo Gago da Câmara, Sara Cruz, Tia Maria do Nordeste e The Code.

O espetáculo é apresentado por Helena Goulart e Miguel Decq Mota.