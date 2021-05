BE/Convenção

Nada foi mais importante para o PS do que atacar a esquerda nas eleições, diz Catarina Martins

A coordenadora do BE afirmou hoje que, nas últimas legislativas, “nada foi mais importante para o PS do que atacar a esquerda”, rejeitando ressabiamento ou zangas pelos socialistas terem “fechado a porta” a uma solução estável para a legislatura.