Nacional regressa na segunda-feira aos treinos de forma condicionada

O clube insular informa que "a decisão da administração da SAD tem como objetivo salvaguardar a integridade física dos seus profissionais", oferecendo-lhes um "ambiente controlado" para efetuar o seu treino, evitando que se exponham "ao elevado risco de contágio motivado pelo treino/corrida na via pública".

O Nacional lembra que "será cumprido de forma escrupulosa o Decreto Lei 2-B 2020, que regulamenta a prorrogação do estado de emergência, que prevê a possibilidade de os atletas utilizarem as instalações do clube para sua atividade física".

Nesta primeira fase, será efetuado o controlo da temperatura corporal à saída dos atletas de casa e mantida informação sobre o estado de saúde das pessoas com quem partilhem a habitação, sendo à chegada ao estádio avaliados numa sala preparada para o efeito.

Os treinos do Nacional, o primeiro clube português a regressar ao trabalho, serão individualizados, com jogador em cada meio campo, evitando contactos entre atletas e staff.

O Nacional ocupa o primeiro lugar da II Liga, com 50 pontos, mais dois do que o Farense, segundo classificado, numa altura em que a prova se encontra suspensa, devido à pandemia, após 24 jornadas.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 107 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Dos casos de infeção, quase 345 mil são considerados curados.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde a declarar uma situação de pandemia, e o continente europeu é neste momento o mais atingido, com cerca de 900 mil infetados e de 74 mil mortos.

Em Portugal, que está em estado de emergência desde 19 de março e até ao final do dia 17 de abril, registaram-se 470 mortes e 15.987 casos de infeções confirmadas, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde.