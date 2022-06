“Na rota das grandes manchas” de Pepe Brix inaugurada a 17 de junho

A inauguração contará com a presença do fotógrafo que fará uma breve visita guiada pelas fotografias que apresenta, dando a conhecer um “pouco mais do projeto que retrata o mundo da pesca artesanal no arquipélago dos Açores, com enfoque nos grandes cardumes de espécies como o atum patudo e o bonito”, indica nota de imprensa.





“Na rota das grandes manchas” retrata a relação ancestral entre as velhas artes de pesca e um animal extraordinário, como o atum, tendo o fotógrafo embarcado no quotidiano da traineira mais bem sucedida, num ano (2016) infeliz para os atuneiros que operam no arquipélago dos Açores.





O fotógrafo mariense acompanhou a traineira Mestre Soares de Vila do Porto, colocando também a ilha de Santa Maria em destaque no que respeita àquela que tem de ser a pesca sustentável na Região.





Para Pepe Brix, “a arte de pesca salto e vara tem mostrado, de forma cada vez mais clara, a importância de reforçar e apoiar pescarias de pequena escala, onde se emprega a grande maioria das pessoas que trabalham na indústria da pesca e onde se perca de forma muito mais sustentável, para que se abrande, de alguma forma, o crescimento desenfreado da pesca industrial de atum”, disse citado na nota de imprensa da autarquia de Vila do Porto.





A mostra ficará patente até 6 de agosto.