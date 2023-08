“Música no Forte” termina com concerto de Nina Soulimant e Inês Ripamonti

“A Nina e a Inês vão partilhar canções dos seus repertórios pessoais, abrindo espaço para a expressão viva do coração, tão presente no trabalho de ambas. A sensibilidade e vibração que partilham foi desde o primeiro momento evidente. Ambas se reconheceram, uma na outra. E é do encontro destas almas cantantes e das suas vozes singulares que nasceu MANA, com músicas em português, espanhol e francês”, referiu a organização em comunicado.

O duo Nina Soulimant (francesa) e Inês Ripamonti (portuguesa) encerra no domingo a temporada “Música no Forte”, um projeto desenvolvido pela associação MiratecArts e pelo município das Lajes do Pico.

O concerto tem entrada livre.