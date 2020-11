Museu de Angra do Heroísmo retoma ciclo de concertos "Domingos com Música"

A Direção Regional da Cultura, através do Museu de Angra do Heroísmo, retoma, a 1 de novembro, o ciclo de concertos “Domingos com Música”, através do qual é dada a conhecer a sonoridade única do órgão da Igreja de Nossa Senhora da Guia, construído em 1788 por António Xavier Machado e Cerveira, um dos maiores mestres organeiros portugueses.