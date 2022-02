Museu de Angra do Heroísmo distinguido com Prémio APOM 2021

A distinção teve lugar no passado dia 29 de outubro, numa cerimónia que decorreu no Museu da Marinha e que contou com a presença do diretor do Museu de Angra do Heroísmo.





O Prémio APOM 2021 foi atribuído na sequência da doação da Carmina Galeria, pelo seu fundador, artista plástico e dinamizador cultural terceirense à Região Autónoma dos Açores, em outubro de 2020.





A abertura ao público da Carmina - Galeria de Arte Contemporânea Dimas Simas Lopes, que assumiu o nome do seu antigo proprietário, enquanto novo núcleo do MAH, ocorreu no dia 9 de outubro de 2020, com a inauguração da exposição “Simbologias” de Dimas Simas Lopes.





Desde aí, a Galeria já acolheu duas exposições, “Blood Red Luxury - Fotografia de Luís Godinho” e “I have been in love for 8 million years”, organizada pela RE_ACT e patente até dia 8 de janeiro de 2022.





Fundada em 17 de julho de 2004, a Carmina Galeria foi durante oito anos um centro difusor da Arte Contemporânea na ilha Terceira, pretendendo-se que, no novo ciclo, a Carmina | Galeria de Arte Contemporânea Dimas Simas Lopes continue a funcionar como uma referência para a divulgação, reflexão e conhecimento ao nível das diferentes áreas artísticas.