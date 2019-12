Nesta oficina, que funcionará das 10h00 às 12h30 e das 14h00 às 16h00, as crianças terão oportunidade de realizar diversas atividades relacionadas com a época natalícia, como artigos decorativos, enfeites e embalagens para presentes, entre outras.

No final da oficina, os participantes vão decorar uma árvore existente na Casa Manuel de Arriaga, que ficará em exposição durante a época natalícia.

Os interessados podem inscrever-se num dos períodos do dia e nos diferentes dias da semana. As inscrições devem ser feitas através do email museu.horta.info@azores.gov.pt ou do telefone 292 202 576.