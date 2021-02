Museu da Horta com mostra da evolução da aviação nos Açores no Pós-Guerra

Segundo nota de imprensa, a mostra, constituída por dez painéis, aborda temáticas como os primórdios da aviação nos Açores; no centenário do Centro de Aviação Marítima nos Açores; os pioneiros da aviação açorianos; os Açores na rota de vultos nacionais e estrangeiros; o período entre guerras; a aeronáutica militar nos Açores (II Guerra Mundial); a aeronáutica naval nos Açores (II Guerra Mundial); hidroportos, aeródromos e aeroportos nos Açores; Santa Maria a ilha-aeroporto; os Açores: aeronáutica, centralidade e comunicações no Atlântico Norte.

Com a coordenação geral de Sérgio Rezendes e produção do município de Vila do Porto da ilha de Santa Maria, esta experiência documental, que dá a conhecer a evolução da aviação nos Açores, foi exposta pela primeira vez em outubro de 2019, na Biblioteca Municipal de Vila do Porto, aquando da realização do III Congresso Internacional “A República no Pós-Guerra: os Açores, centralidade e comunicações no Atlântico Norte”.