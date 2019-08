Museu Carlos Machado realiza atelier “Cheios e Vazios na Escultura”

O Núcleo de Arte Sacra, do Museu Carlos Machado, em Ponta Delgada, promove nos dias 5 e 6 de setembro, a dinamização do atelier "Cheios e Vazios na Escultura", para crianças e jovens dos 8 aos 14 anos.

A atividade, que se insere no âmbito da iniciativa "Férias de Verão no Museu", decorre das 10 horas às 12h30 e das 14 horas às 17 horas, tendo como ponto de partida uma visita à exposição “Canto da Maya”, que reúne mais de 50 obras do famoso escultor micaelense, para além de vários objetos do seu uso pessoal, nunca antes conhecidos do público, explica nota.







Os mais novos ficarão, desta forma, a conhecer as técnicas utilizadas pelo escultor, nomeadamente os moldes em gesso que utilizava para replicar peças.