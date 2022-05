“Museu Aberto” na Lagoa no primeiro sábado de cada mês

A decorrer de maio e até dezembro, os interessados poderão conhecer os vários espaços museológicos que integram a rede do Museu de Lagoa-Açores, uma vez que cada espaço estará aberto num mês diferenciado, indica nota.



Com a iniciativa “Museu Aberto” a autarquia da Lagoa pretende "incentivar a comunidade a visitar cada um dos espaços museológicos que integram a rede do Museu de Lagoa-Açores e a sua pluralidade".



Desta forma, no próximo sábado, dia 7 de maio, o Núcleo Museológico do Cabouco, ficará aberto ao público das 10h00 às 13h30 e das 14h30 às 18h00.



No dia 4 de junho o Núcleo Museológico da Ribeira Chã estará aberto das 10h00 às 13h30 e das 14h30 às 18h00, seguindo-se, no dia 2 de julho, no mesmo horário, a abertura do Convento de Santo António.



Por seu turno, no dia 6 de agosto, dois museus ficarão abertos, mais precisamente a Casa do Romeiro e a Coleção Visitável da Matriz de Lagoa, das 10h00 às 13h30 e das 14h30 às 18h00.



Também no mesmo horário, no dia 13 de agosto, a Tenda do Ferreiro Ferrador abrirá as suas portas.



No dia 1 de outubro, das 09h30-13h00/14h00-17h30 será a vez da Casa da Cultura Carlos César. Com o mesmo horário, no dia 5 de novembro, está agendada a abertura da Mercearia Central – Casa Tradicional, em Água de Pau.



O projeto culmina com a abertura do Convento de Santo António, no dia 3 de dezembro, das 9h30 às 13h00 e das 14h00 às 17h30.