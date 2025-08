Vila do Porto prepara roteiro cultural sobre agricultura cerealífera

O projeto, que deverá ser implementado antes da época alta de 2026, designa-se “Os Caminhos do Pão”, da autoria de Paulo Ramalho, e consiste num circuito interpretativo sobre o ciclo do pão, num itinerário pelo concelho de Vila do Porto, com paragem em locais específicos, onde serão instalados painéis com conteúdos bilingues, recorrendo ainda, sempre que se justifique, à utilização de ‘QR Code’ para acesso a mais informação, indica o município, numa nota de imprensa.



Citada na nota, a presidente da Câmara Municipal, Bárbara Chaves, salienta que o roteiro permitirá valorizar o património cultural material e imaterial de Santa Maria, dando também oportunidade aos especialistas e investigadores residentes na ilha de desenvolverem trabalhos de pesquisa, dando a conhecer os antigos trajetos ligados à produção do pão.