Festas da Praia animam cidade até 11 de agosto

A edição deste ano das Festas da Praia da Vitória arrancou oficialmente no dia 2 de agosto, com a cerimónia de abertura na Praça Francisco Ornelas da Câmara, seguida do Cortejo de Abertura.



A Presidente da Câmara Municipal, Vânia Ferreira, destacou, na ocasião, a importância das festividades para a comunidade, enfatizando a ligação única entre a terra de lava e o mar que envolve o concelho.



“Já Vitorino Nemésio escrevia que «temos uma dupla natureza: somos de carne e pedra. Os nossos ossos mergulham no mar». É esta dupla ligação telúrica que nos liga ao mar e à terra; à lava e às límpidas águas que nos banham nesta baía que dá nome à cidade e ao Concelho. Este mar e esta terra que amamos; que nos preenche as veias e os prende o olhar no horizonte. É tudo isto e muito mais que, durante as nossas maiores festividades, celebramos: amizade, comunidade, hospitalidade, solidariedade. Até ao próximo dia 11, estaremos em festa enquanto Comunidade orgulhosa do seu passado, do seu presente e do seu futuro”, disse Vânia Ferreira.



Além do ambiente festivo, as Festas da Praia têm um papel importante na economia local, especialmente nos setores da hotelaria e restauração, atraindo turistas e movimentando o comércio. A autarca aproveitou a ocasião para agradecer o trabalho da organização, incluindo o coordenador John Branco, a Escola Profissional da Praia da Vitória, a Tertúlia Tauromáquica Praiense e a empresa Excellent Vanguard, destacando ainda o empenho das equipas municipais.



A abertura contou ainda com a atuação do grupo Contos de Rei, representante do concelho no Festival Nacional da Canção Rural, que conquistou o segundo lugar. O desfile incluiu a Filarmónica União Praiense, a Charanga dos Bombeiros Voluntários e a marcha oficial das festas, prometendo uma programação eclética e inclusiva até ao final das celebrações, a 11 de agosto.