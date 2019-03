Município da Ribeira Grande é o primeiro nos Açores a aderir ao ColorADD

Segundo explica nota de imprensa, o projeto foi desenvolvido pelo designer gráfico português, Miguel Neiva, e será implementado na Ribeira Grande a breve trecho, na sequência do protocolo estabelecido entre as partes e que vai começar a ser aplicado nas escolas do ensino básico do concelho.





“O que pretendemos é ajudar os daltónicos a identificar de forma correta as cores e limitar ao máximo constrangimentos e sentimentos de exclusão que por vezes se verificam por não conseguirem identificar determinada cor”, explicou Alexandre Gaudêncio, citado na mesma nota.







O presidente da Câmara da Ribeira Grande, que se fez acompanhar pela vice-presidente Tânia Fonseca e pelo vereador Filipe Jorge na cerimónia de assinatura do protocolo com a ColorADD, representada por Miguel Neiva, destacou a enorme abrangência do projeto.





“Este é um sistema de identificação de cores que pode ser implementado em diversas circunstâncias, como são os casos das bandeiras de praia, ecopontos, manuais escolares, lápis de cor, etiquetas de roupa, proporcionando aos daltónicos uma correta leitura da cor”, referiu.





O ColorADD apoia-se nas cores primárias (ciano, magenta e amarelo), às quais foram acrescentados o preto e o branco, para criar uma forma geométrica básica. A conjugação dos símbolos permite representar todas as cores existentes.