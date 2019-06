Município da Praia da Vitória promove Outono Vivo 2019 em Lisboa

No âmbito da promoção da próxima edição do Outono Vivo, o vice-presidente da Câmara Municipal da Praia da Vitória, Carlos Armando Costa, com o pelouro da Cultura, deslocou-se à cidade de Lisboa, a fim de reforçar contactos institucionais, que envolveram autores, artistas e editoras nacionais, essenciais à valorização das potencialidades de um dos maiores eventos literários dos Açores, ocorrido na Praia da Vitória.

Como explica nota de imprensa, durante a última semana, foram dadas a conhecer as mais-valias deste certame junto de mais de 40 editoras, assim como de escritores nacionais.





Deste modo, o município da Praia da Vitória integrou a sessão de abertura da 89ª Edição da Feira do Livro de Lisboa e também o programa “Sociedade Civil”, transmitido na RTP 2.





No sentido de contextualizar o evento, foi criada uma brochura alusiva ao mesmo onde constam as diferentes áreas de abrangência, nomeadamente a feira do livro, o teatro, as exposições, a música, as apresentações de livros, os workshops, as conferências e o cinema.





Segundo disse Carlos Armando Costa, citado na mesma nota “o Outono Vivo afirma-se, ano após ano, como um dos maiores eventos literários da Região, e isso resulta de um trabalho estratégico de promoção das potencialidades que o caracterizam. Refiro-me a reunirmos em dois espaços convergentes, a Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira e o Auditório do Ramo Grande uma panóplia diversificada de atividades que enriquecem quem nos visita”.





“Acreditamos na edição deste ano, a décima quarta, vamos conseguir manter o patamar alcançado nos anos anteriores com diversas apresentações, espetáculos e formações que contarão com a participação de caras conhecidas nas artes, concretamente ao nível da televisão, ciência, teatro, cinema, literatura, empreendedorismo e ciências da programação. Isto passa também por reforçar a aposta na deslocação de atores e escritores às escolas do concelho porque acreditamos que esta proximidade e convívio é fundamental e estimulante na promoção da cultural junto dos mais jovens”, disse ainda o vice-presidente da autarquia da Praia da Vitória.









Atriz Danielle Winits marca presença no OV

Já confirmado está a presença atriz brasileira Danielle Winits, conhecida do grande público pelos seus papéis principais em telenovelas da TV Globo como “A Próxima Vítima”, “O Clone” e “Páginas da Vida”.





Danielle Winits subirá ao palco do Auditório do Ramo Grande onde contracenará com Sara Freitas, natural da ilha Terceira e residente no Brasil, na peça de teatro “Depois do Amor - Um Encontro com Marilyn Monroe”.





“Contamos este ano com uma peça de teatro internacional protagonizada por Danielle Winits e Sara Freitas, a fim de reforçar a partilha de experiências no âmbito do OV. Acreditamos que esta diversidade cultural é fulcral à dinamização do evento”, disse o autarca.





“No sentido de enriquecermos o evento, e igualmente importante, são as comemorações dos 100 anos do nascimento de Sophia de Mello Breyner previstas no OV, dado que existe todo um legado que deve ser recordado por nós”, referiu.





O Outono Vivo acontece de 25 de outubro a 10 de novembro na Praia da Vitória, reunindo na Academia de Juventude e das Artes da Ilha Terceira e no Auditório do Ramo Grande diversas ações de índole cultural.