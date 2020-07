Assinado por todo o Executivo autárquico, o instrumento típico dos Açores foi recebido "com alegria e entusiasmo" pelo guitarrista, que começou no próprio dia a ter aulas de viola da terra, com os tocadores locais.



Promovendo a nossa cultura, o Município da Madalena formalizou, em março, a candidatura da Chamarrita do Pico e do Espírito Santo às 7 Maravilhas da Cultura Popular, valorizando as nossas mais genuínas tradições.