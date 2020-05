Município da Madalena lança campanha de apoio ao comércio local

Mupis, flyers, spots de rádio e um vídeo promocional fazem parte desta campanha, que será levada a cabo pela autarquia ao longo deste e do próximo mês, apelando ao consumo nestes estabelecimentos, atingidos pela pandemia causada pelo novo coronavírus, refere nota de imprensa.



Sob o mote “Dá Vida ao Teu Município, Consome Local”, a autarquia pretende ainda incentivar o consumo, através de múltiplas iniciativas, ajudando ao escoamento de stocks.



“A importância do comércio local e da restauração na economia da nossa terra é muito, muito expressiva. Estamos a falar de centenas de pequenas e microempresas, das mais variadas áreas, que precisam agora, mais do que nunca, da mobilização da nossa população”, considera o presidente da autarquia, José António Soares, citado na mesma nota.



“O nosso apelo é que todos comprem na Madalena, no nosso município, e ajudem os nossos empresários. O conselho é muito simples: compre local”, frisou o autarca.