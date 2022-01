Dia 12 de julho

Município da Madalena homenageia José Ferreira

A Câmara Municipal da Madalena, na ilha do Pico, presta homenagem a José Ferreira, na próxima segunda-feira, dia 12 de julho, pelas 21horas no Auditório da Madalena, com o lançamento, a título póstumo, do álbum “Luas do Pico – Toadas de Mar e de Pico”.