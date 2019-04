Município da Madalena acolheu ação de Benchmarkting em Enoturismo

O Salão Nobre dos Paços do Concelho da Madalena, acolheu no domingo, uma ação de Benchmarking em Enoturismo, co-organizada pela Associação de Municípios Portugueses do Vinho (AMPV) e pela Associação das Rotas dos Vinhos de Portugal (ARVP).

O encontro visou avaliar, de forma integrada e em rede, a “oferta enoturística segundo critérios pré-definidos, de modo a melhor articular as iniciativas e proporcionar uma oferta mais apelativa”, disse José Arruda, secretário-geral da AMPV, citado em nota de imprensa.





José Arruda adiantou ainda que a ação “culminará no levantamento da oferta enoturística de Portugal, envolvendo produtores, quintas e adegas, museus do vinho, alojamento, restauração, postos de atendimento ao turista, comércio, bem como toda a oferta complementar”.





Por seu turno, José António Soares, presidente da Câmara Municipal da Madalena, enalteceu a importância da “vitivinicultura na história do concelho, em particular a aclamação da Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico como Património da Humanidade pela UNESCO em 2004, e da Madalena como Cidade do Vinho 2017, que veio dar uma forte projeção ao concelho, à ilha e aos vinhos do Pico”.





Após a reunião, a comitiva visitou algumas atrações enoturísticas do concelho.