Município da Lagoa avança com plano de mobilidade urbana sustentável

Numa nota enviada às redações, aquela autarquia da ilha de São Miguel adianta que o anúncio foi feito pela presidente da Câmara Municipal, Cristina Calisto, no âmbito da reunião com a Comissão de Trânsito, composta pela autarquia de Lagoa, pela Polícia de Segurança Pública (PSP), pela Escola de Condução Lagoense, pela Associação dos Táxis de Lagoa e pelos presidentes das Juntas de Freguesia do concelho.

Segundo a autarquia, este Plano de Mobilidade "irá traçar um conjunto de prioridades e propostas a serem implementadas no concelho, durante os próximos 10 anos".

Neste processo será envolvida a Comissão de Trânsito e a população, para que estes contributos "possam ser incorporados" no documento, indica a Câmara Municipal da Lagoa.

Entre as prioridades deste Plano estará "a proposta de criação de novas vias e parques de estacionamento, implementação de soluções de gestão de tráfego, eventuais alterações de trânsito, bem como novos sistemas de transporte público e de mobilidade sustentável", refere a autarquia.

A Câmara adianta que o procedimento concursal para a elaboração do Plano de Mobilidade Sustentável "já terminou" e já foi adjudicado, "com um prazo previsto de execução de oito meses".

Será desenvolvido por fases, a primeira das quais "a caracterização e diagnóstico, seguindo-se a construção de cenários, objetivos e estratégia e a última fase com a conceção".

O município sublinha que este Plano de Mobilidade visa "implementar melhorias na mobilidade do concelho" com "decisões de médio e longo prazo".

"O principal foco do Plano serão os habitantes da Lagoa, sem descurar as necessidades de acessibilidade, mobilidade e estacionamento para quem visita o concelho, nomeadamente nos sítios de maior afluência de turismo, como é o caso das zonas balneares e de restauração", explica ainda a autarquia.