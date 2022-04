Municipio açoriano da Madalena do Pico com orçamento de 10 ME em 2022

O documento foi aprovado no executivo e na Assembleia Municipal com os votos favoráveis do PS e os votos contra do PS e o presidente da Câmara, José António Soares refere que, do total dos 10 milhões de euros, 6,8 milhões se destinam a investimentos e despesas de capital.

A Câmara Municipal da Madalena contou em 2021 com um orçamento de 10,7 milhões de euros, um crescimento de 2,1 milhões de euros em relação a 2020.

Existem várias obras que transitam do mandato anterior, que “estão a terminar e outras que caminham para que em 2022 possam realmente ficar concluídas”, segundo do autarca.

José António Soares exemplifica com a obra de requalificação da frente marítima da Madalena, a par da recuperação do Adamastor, que integra o projeto Casa das Memórias do Canal, ambos projetos que beneficiam de apoios comunitários.

A Câmara Municipal da Madalena, para além de outros projetos, vai dar continuidade à recuperação do complexo desportivo da Madalena, bem como avançar com um “valor significativo de cerca de 220 mil euros” destinados à revisão do Plano Diretor Municipal, que se pretende concluir até final de 2022.

José António Soares refere que o documento destina ainda 600 mil euros para a recolha de resíduos e reciclagem, através da aquisição de viaturas, para além do projeto da criação plataforma digital Madalena-Pico, de prestação de serviços ‘online’.

O município vai investir também em equipamentos de Proteção Civil, para além do apoio aos estudantes universitários, por via do pagamento de propinas, através da disponibilização de 1.500 euros anuais, e nas juntas de freguesia do concelho, por via de apoio técnico e jurídico.

Em termos fiscais, a Câmara Municipal da Madalena “vai manter os valores mais baixos que a lei permite para os munícipes e para as empresas”, por via do IMI e outros impostos.