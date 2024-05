A mostra junta a pintura sobre tela e pano cru a colagens e aplicações de croché, macramé e bijuteria. Conta com 13 telas, que retrata as vivências das mulheres no quotidiano, onde circulam pelas ruas da cidade, interagem com a natureza, a religião, a cultura, a gastronomia e o comércio, indica nota de imprensa.





A exposição “Mulheres na Cidade” está patente até dia 24 de junho.