De acordo com a fonte, a mulher foi transportada para o Hospital de Gaia.

Uma mulher, de 69 anos, foi atropelada este domingo pelo metro, em Vila Nova de Gaia, tendo ficado em estado considerado grave, disse à Lusa fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto.

