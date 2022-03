Mulher afegã dá à luz num avião da força aérea americana

O bebé recém-nascido e a mãe estão bem e, depois do parto, foram levados para uma unidade médica para receberem assistência.

De acordo com o Comando Aéreo dos EUA, o voo com saída de Cabul fez escala no Médio Oriente e a caminho da Alemanha a mulher entrou em trabalho de parto.

Perante algumas complicações, o comandante decidiu baixar a altitude do avião, para a pressão não prejudicar a intervenção dos profissionais de saúde a bordo e estabilizar a mulher.

O parto decorreu no porão do avião, depois de ter aterrado na base de Ramstein, tendo contado com o apoio de pessoal médico da base aérea na Alemanha.

Os talibãs conquistaram Cabul no dia 15 de agosto, culminando uma ofensiva iniciada em maio, quando começou a retirada das forças militares norte-americanas e da NATO.

As forças internacionais estavam no país desde 2001, no âmbito da ofensiva liderada pelos Estados Unidos contra o regime extremista (1996-2001), que acolhia no seu território o líder da Al-Qaida, Osama bin Laden, principal responsável pelos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001.

A tomada da capital põe fim a uma presença militar estrangeira de 20 anos no Afeganistão, dos Estados Unidos e dos seus aliados na NATO, incluindo Portugal.