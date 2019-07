Mudança da Bandeira do Divino Espírito Santo é já amanhã à noite

A tradicional Mudança da Bandeira das Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada realiza-se amanhã, sexta-feira, pelas 20 horas, com a participação da Banda Minerva dos Ginetes, e dos vários agrupamentos de escuteiros que colaboram sempre na preparação destas festividades religiosas e profanas, que já vão na sua XVI edição.

De acordo com a autarquia, são esperadas dezenas de pessoas para incorporar a Mudança, além de milhares que se concentraram na Praça do Município para assistir à chegada da Bandeira e visitar o Quarto do Divino. O presidente da Câmara de Ponta Delgada, José Manuel Bolieiro, traz a Bandeira desde o Centro Municipal de Cultura até ao Quarto do Espírito Santo, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, onde estarão representadas as 24 freguesias e os inúmeros Impérios do concelho, através de 76 coroas e 89 bandeiras.





Após a abertura do Quarto do Espírito Santo, todos os interessados poderão apreciar aquela espaço que marca a religiosidade e a identidade do povo açoriano.





Também no edifício dos Paços do Concelho, realiza-se o concurso de massa sovada, que tem como juízes os membros da Confraria de Gastrónomos dos Açores, ao que segue a Bênção da Despensa do Espírito Santo.





Depois, terá lugar a tradicional arrematação da massa sovada e do pão e à abertura dos quiosques de Solidariedade Social e do Bazar de Artesanato dos centros de convívio de Ponta Delgada, no Largo da Matriz. Este ano, e pela primeira vez, mas no Lado Norte da Matriz, estará a tenda de Alenquer com as tradições seculares do Divino Espírito Santo.





Nos espaços de artesanato participam nove Centros de Convívio de Idosos do concelho, nomeadamente Covoada, Ginetes, Pilar, Santa Barbara, São Vicente Ferreira, Livramento, São Roque, São Sebastião e Santa Clara. Nestes espaços, que ficarão abertos de 11 a 14 de julho entre as 20h00 e a 00h00, exceto hoje, quinta-feira, em que os mesmos funcionarão a partir das 18h30.





No que respeita aos Quiosques de Solidariedade Social, cujo horário de funcionamento é o mesmo dos espaços de artesanato, estes contarão com a participação de quatro instituições, mais precisamente Projeto de Inclusão Social "Casa Manaias", Associação Alternativa, Associação ARRISCA e Associação de Autismo.





O arraial estará a cargo da Banda Minerva, dos Ginetes, que atuará no Coreto das Portas da Cidade, pelas 22h30.