Moura e Rego na Lista Nacional de Notoriedade 2019

De acordo com uma nota emitida pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), os dois açorianos surgem numa lista de sete pilotos que no ano em curso vão ostentar a prioridade nacional nas provas que vão disputar esta temporada.



A lista completa revelada pelo organismo que tutela a modalidade em Portugal, na passada sexta-feira, integra para além de Luís Miguel Rego e Ricardo Moura, os nomes dos pilotos Alexandre Camacho, Armindo Araújo, Carlos Vieira, José Pedro Fontes e Ricardo Teodósio.



Luís Miguel Rego integra esta lista por via de se ter sagrado campeão dos Açores de ralis em 2018, ao passo que Ricardo Moura - entretanto afastado da modalidade - mantém o seu nome na Lista Nacional de Notoriedade de Pilotos de Ralis pelo facto de ter ganho, o ano passado, duas provas do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR). Moura, recorde-se, venceu o Rali Serras de Fafe e o Azores Airlines Rallye, as primeiras duas provas do CPR, tendo abandonado logo depois do rali organizado pelo Grupo Desportivo Comercial.



Também por este facto integram a referida lista José Pedro Fontes e Ricardo Teodósio, já que o piloto de Santo Tirso venceu o Rali Vinho da Madeira e o Rali Amarante Baião, ao passo que o algarvio venceu o Rali de Castelo Branco.



Carlos Vieira, campeão nacional de ralis em 2017 - ainda encontra-se a recuperar do grave acidente sofrido o ano passado no decorrer do Rali Vidreiro Centro de Portugal - mantém a notoriedade por este facto, ao passo que Armindo Araújo é o campeão nacional em título. Já Alexandre Camacho é o atual campeão do Campeonato de Ralis da Madeira.