Motorista de camião morre carbonizado em acidente no IC1 em Ourique

O motorista de um camião morreu esta quinta feira carbonizado na sequência do despiste e capotamento do veículo, que se incendiou, no IC1 em Ourique, distrito de Beja, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com a mesma fonte, o acidente com o veículo pesado de mercadorias, carregado com produtos alimentares, obrigou ao corte do Itinerário Complementar (IC) 1 na zona de Panóias, concelho de Ourique, mas, cerca das 11:00, o trânsito já se processava, embora de forma condicionada.

O incêndio no veículo propagou-se à berma da estrada, tendo as chamas sido extintas pelos bombeiros.

O alerta para o acidente foi dado às 08:41, indicou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, referindo que foram mobilizados para o local 21 operacionais e 11 viaturas.

O acidente ocorreu ao quilómetro 651 do IC1, via habitualmente muito utilizada nas deslocações para o Algarve.