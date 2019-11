Morreu a cantora e atriz francesa Marie Laforêt

As mais lidas

O seu primeiro single foi lançado em 1963. Tratou-se de "Les vendanges de l'amour", escrito por Danyel Gérard, e foi um sucesso ao qual se seguiram "Ivan, Boris et moi", "Il a neigé sur Yesterday" (canção de homenagem aos Beatles), "Viens sur la montagne", "Marie douceur, Marie colère", "Que calor la vida".

Marie Laforêt trabalhou com realizadores como Georges Lautner, Henri Verneuil ou Pierre Granier-Deferre, Michel Deville e Jean-Pierre Mocky.

As causas de morte da intérprete de "Vendanges de l'amour" ou "Viens, viens" não foram, para já, divulgadas.

A cantora e atriz Marie Laforêt morreu no sábado em Genolier, Suíça, aos 80 anos, anunciou este domingo a sua família à agência AFP.

