Moradores e Câmara às avessas por causa de praça na Oceanus

O Açoriano Oriental noticia, com destaque fotográfico, que os moradores da Urbe Oceanus querem que a Câmara Municipal de Ponta Delgada assuma a responsabilidade de reparar a Praça Dr. Almeida Pavão Júnior, mas a autarquia alega que a praça pertence ao condomínio.



“Gastos com Casa da Autonomia ultrapassam os 4,3 ME”, “Paróquia de Santa Bárbara celebra 60 anos”, “Governo aceita propostas de alteração do CDS e do PCP ao Plano e Orçamento”, “Abatimento de piso leva Rua João Moreira a ser encerrada ao trânsito” e “U.Micaelense e Vale Formoso na final da Taça de Honra” são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.