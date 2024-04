Montenegro garante a Zelensky apoio económico e militar “enquanto for necessário”

“A Ucrânia pode contar com o nosso apoio político, económico, humanitário e militar enquanto for necessário. Trabalharemos juntos para construir a paz na Europa e no mundo”, pode ler-se numa publicação do novo primeiro-ministro português na rede social X.

Luís Montenegro respondia a outra publicação no X do chefe de Estado ucraniano, que divulgou uma conversa telefónica com o social-democrata.

Nesta publicação, Zelensky reiterou as felicitações a Luís Montenegro pela sua tomada de posse na terça-feira como primeiro-ministro, desejando “um trabalho frutífero para a prosperidade de Portugal”.

Sobre o apoio de Portugal à Ucrânia, que combate a invasão russa, Zelensky explicou que os dois governantes discutiram ”a implementação de acordos de defesa anteriores” entre os países.

“Instruímos as equipas a começarem a trabalhar na preparação de um acordo bilateral de segurança no âmbito da Declaração do G7. Também coordenamos futuros contactos conjuntos”, adiantou ainda o Presidente ucraniano.

No seu discurso de posse, Montenegro referiu-se à guerra em curso, na sequência da invasão russa em fevereiro de 2022, afirmando que Portugal continuará “a dar todo o apoio à Ucrânia no quadro da União Europeia e da NATO”.