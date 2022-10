Misericórdias devem ser "ouvidas" na definição de políticas, diz Vice-presidente parlamento Madeira

"As misericórdias correspondem e desempenham um papel insubstituível nas respostas sociais em Portugal. Têm uma resposta efetiva, mas têm necessariamente também de ser ouvidas para que contribuam para a definição das melhores políticas", disse Rubina Leal.

A vice-presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira intervinha no XV Congresso Insular das Misericórdias dos Açores e da Madeira, que decorre até domingo, na ilha do Faial, nos Açores, dedicado ao tema “Sustentabilidade das Misericórdias: Caminhos para o Futuro”, evento promovido pela União das Misericórdias Portuguesas (UMP).

"Este setor da economia social e solidária não deve ser visto apenas como uma rede de solidariedade. É mais do que isso. Deve igualmente constituir uma rede de conhecimento, uma rede de iniciativa, uma rede de emprego, de participação cívica e de coesão social de todo o território", defendeu.

Intervindo por videoconferência, Rubina Leal sustentou que as misericórdias, além de estarem no terreno com respostas sociais diretas à população, "têm necessariamente de contribuir para a definição de políticas", nomeadamente nas áreas do envelhecimento, da longevidade, da família, natalidade e questões demográficas.

"Não podemos olhar para as misericórdias ou para o setor social e solidário unicamente como sendo aqueles que dão resposta a determinados segmentos da população, como sendo aqueles que existem unicamente para o apoio social, como sendo aqueles que estão dedicados unicamente a cuidar do outros. É mais do que isto, são aqueles que trabalham e estão envolvidos em temáticas que são fundamentais para o nosso país e na definição de políticas", sustentou.

Rubina Leal destacou o impacto da obra social das misericórdias portuguesas e o trabalho que estas instituições têm na atualidade, estando "sempre presentes" no apoio às populações "em momentos muito difíceis".

"Para além de serem pioneiras nesta área, são igualmente exímias naquilo que fazem em todo o país e em particular nos arquipélagos da Madeira e dos Açores. Isto deve-se muitas vezes à capacidade que têm demonstrado em formar, em capacitar os seus profissionais", vincou a vice-presidente do parlamento da Madeira.

A par da atenção dada aos mais frágeis, Rubina Leal defendeu que as instituições devem "olhar" também para "aqueles que são os remediados e que precisam também de apoio".

"Quem fala das misericórdias fala de todo o setor social e é necessário e importante ter cada vez mais dirigentes que sejam audazes e criativos para encontrar novas repostas para resolver os problemas que afligem a população", defendeu ainda.