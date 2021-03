MiratecArts recebe prémio de 'Melhor Empresa Internacional de Gestão de Eventos e Festivais de Arte'

A MiratecArts recebeu o prémio de 'Melhor Empresa Internacional de Gestão de Eventos e Festivais de Arte', da Global Excellence Awards´, produzidos pela LUX Life na Inglaterra, indica nota.





Terry Costa, o diretor artístico e presidente da entidade cultural com sede na ilha do Pico, refere, citado na nota que “ a comemorar nove anos de programação dos Açores para o mundo, este prémio vem incentivar a continuação do desenvolvimento cultural artístico com foco e destaque em artistas regionais, providenciar oportunidades para chegarem mais além, enquanto abraçamos talentos internacionais nas suas visitas aos Açores”.