MiratecArts lança concurso Desenho Gráfico

De acordo com nota, a MiratecArts pretende abrir concurso para o cartaz do projeto ANDERSEN AZORICA. Além do título do projeto, o cartaz deve incluir a frase: "reinventar os contos clássicos de Hans Christian Andersen à moda dos Açores" e ser construído em desenho gráfico.



Os trabalhos finalistas serão colocados a votação em exposição pública e o/a artista vencedor/a receberá um prémio de valor superior a 500 euros.

Participantes devem ter residência nos Açores e estarem registados na plataforma www.discoverazores.eu ou fazê-lo antes de submeter o seu trabalho para info@mirateca.com. A data limite de entrega de trabalhos é a 21 de junho 2020.