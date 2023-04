Mirando o Céu no Miradouro Tio Domingos

Saábado, dia 22 de abril, entre as 21h00 e as 23h00, o OASA volta a fazer malas para levar uma observação astronómica ao céu escuro no Miradouro Tio Domingos, na Lomba da Maia, no concelho do Ribeira Grande, em São Miguel.