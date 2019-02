Ministro associa-se ao Dia da Defesa Nacional na Terceira

O ministro da Defesa Nacional está de visita aos Açores e reúne na manhã desta terça-feira com o presidente do Governo Regional, Vasco Cordeiro, no Palácio dos Capitães Generais, em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, onde marcará também presença na assinatura do protocolo relativo ao Centro Nacional de Operações do Space Surveillance and Tracking, assim como nas comemorações do Dia da Defesa Nacional que este ano terão a ilha açoriana como palco.