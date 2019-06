Ministra da Justiça de visita aos Açores

A visita começa hoje, às 14 horas, no Estabelecimento Prisional de Angra do Heroísmo, e continua, às 15h30, com a visita ao Juízo Misto de Família, Menores e Trabalho da Praia da Vitória.



Amanhã, em São Miguel, a ministra dirige-se às instalações do Tribunal de Vila Franca do Campo, pelas 15 horas, e à Câmara Municipal de Vila Franca do Campo, às 16 horas.