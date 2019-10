Militantes do PSD defendem lista única nas diretas para unir o partido

A sucessão de Alexandre Gaudêncio, na liderança do PSD/Açores, deve acontecer através de uma lista única, que garanta o consenso das estruturas do partido na Região.

Esta tem sido a ideia apresentada por alguns militantes em reuniões preparatórias do conselho regional do PSD/Açores, que se realiza este sábado na ilha Terceira, com o objetivo de garantir a união do partido.

José Manuel Bolieiro e Pedro Nascimento Cabral são os dois nomes mais falados para liderar uma lista de consenso para as próximas eleições diretas no PSD/Açores.

José Manuel Bolieiro, atual presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada e vice-presidente do PSD, apresenta uma larga experiência política na Assembleia Regional e conta com duas vitórias eleitorais nas autárquicas de 2013 e 2017, onde conseguiu derrotar os socialistas José Contente e Vítor Fraga.





