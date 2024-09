Miguel Monteiro fala em trabalho recompensado e quer bater mais marcas

Na chegada ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, cerca de 30 pessoas, entre familiares e amigos, ovacionaram o novo campeão paralímpico do lançamento do peso F40, bem como a compatriota Margarida Lapa, que conquistou o quarto lugar na prova de 10 metros Carabina SH2 R5 de tiro.

“Foi muito bom. Foram meses intensos de treino e no final o trabalho foi recompensado. É sempre possível melhorar, vamos continuar a trabalhar, mas agora é tempo de descansar e repor energias”, começou por dizer Miguel Monteiro, que tinha sido bronze nos Jogos Tóquio2020, à comunicação social.

Após estabelecer um novo recorde na competição, com um lançamento a 11,21 metros, quer “desfrutar do momento” para, depois, “reunir energias todas e voltar mais forte”.

“Quero reunir energias. Depois é ver o que fizemos bem e menos bem durante toda a época e voltar mais forte”, apontou.

Por fim, o português, que no domingo liderou durante quase todo o concurso, no qual o mongol Battulga Tsegmid (11,09) ficou com a prata e o iraquiano Garrah Tnaiash (11,03) com o bronze, revelou que “estava muito confiante” antes da prova e falou no objetivo para o futuro.

“Fizemos lançamentos muito bons na última semana e estava muito confiante. O objetivo é sempre bater as nossas marcas e é esse o objetivo de futuro”, concluiu.

Miguel Monteiro, que começou o concurso com um lançamento nulo, 'agarrou' o ouro no terceiro ensaio, com 11,21, após ter marcado 11,02 no segundo.

O português, recordista mundial (11,60), marcou 11,00 no terceiro lançamento, 11,17 no quarto e fez um nulo no último.