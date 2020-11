Miguel Albuquerque quer frente comum para defesa dos interesses da Madeira e Açores junto do Estado e UE

Uma nota de imprensa do gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira refere que Miguel Albuquerque falou hoje com o presidente indigitado dos Açores, José Manuel Bolieiro.

"Miguel Albuquerque deu os parabéns ao também líder social-democrata açoriano e reforçou a importância da cooperação entre os dois governos em várias matérias de interesse comum aos dois arquipélagos", diz a nota de imprensa.

Na conversa telefónica entre os dois governantes, "foi também abordada a necessidade de assumir uma frente comum em defesa dos interesses das duas regiões autónomas, quer junto do Estado quer junto da União Europeia".

Segundo o comunicado, o objetivo, "é estabelecer pontes de cooperação em áreas como a economia, a agricultura, as pescas e o turismo, mas também noutros setores económicos. A troca de experiências na área do combate à pandemia foi outro assunto aflorado".

Nos próximos tempos serão mantidas outras conversas, de modo a reforçar os laços entre os dois governos, sempre em prol dos interesses das populações das duas Regiões Autónomas, adianta o documento.

O representante da República nos Açores indigitou no sábado José Manuel Bolieiro como presidente do Governo Regional depois do acordo de Governo entre PSD, CDS e PPM e as negociações de incidência parlamentar com a Iniciativa Liberal e com o Chega terem chegado a bom porto.