Meteorologia, Euro 2020, Sporting e Censos entre os mais pesquisados este ano em Portugal, adianta Google

Em termos gerais, os temas “tempo para amanhã”, “Euro 2020”, “Sporting CP, “Censos 2021”, “Liga NOS”, “Marília Mendonça”, “certificado digital”, “S.L. Benfica”, “Maria João Abreu” e “Porto” foram os que registaram tendências de maior crescimento face a 2020, segundo dados enviados à Lusa.

Entre as pesquisas sobre como fazer coisas, os internautas procuraram saber “como obter o certificado digital covid”, “como saber onde votar”, “como ganhar dinheiro no TikTok”, “como votar antecipadamente” ou “como agendar a vacina covid-19”. Em destaque estiveram também perguntas sobre o funcionamento e adesão aos programas IVAucher e AUTOvoucher, lançados pelo Governo.

A curiosidade levou também os utilizadores portugueses a procurarem “o que são Censos”, “o que visitar em Sintra” ou “o que plantar em fevereiro”. No motor de busca foram ainda perguntadas questões sobre ostomia, ecmo, maçonaria, creme de leite, fibrose quística, o que visitar em Aveiro ou o conteúdo do exame de língua portuguesa.

A covid-19 levou a que fosse criada uma lista dos termos mais procurados dedicada à doença. Aí os temas mais procurados foram “certificado digital”, “vacinação covid”, “covid-19 Portugal” e o agendamento da vacina. Além disso, os utilizadores portugueses mostraram-se preocupados com novos confinamentos, o número de casos diários, sintomas da doença ou quais os concelhos de risco.

Na categoria de nomes nacionais, Rogério Samora foi o mais pesquisado, seguindo-se Noah, Tony Carreira e Luís Filipe Vieira e Marisa Matias. Na mesma categoria, surgem também os atletas Patrícia Mamona, Nélson Évora, Miguel Oliveira e João Mário.

A nível de nomes internacionais, o futebolista Christian Eriksen lidera a lista, à frente do ator Alec Baldwin, do futebolista Valentino Lazaro, da ginasta Simone Biles e do futebolista David Luís.

Os dados consultados pela Lusa incluem ainda uma lista dos “falecidos” mais pesquisados. A lista é liderada pela cantora brasileira Marília Mendonça, seguida pela atriz Maria João Abreu e pelo também cantor brasileiro MC Kevin. Na lista constam ainda o jogador de andebol Alfredo Quintana, o antigo Presidente da República Jorge Sampaio, o ator brasileiro Paulo Gustavo, o antigo futebolista Neno, o músico Carlos do Carmo, o antigo ministro Jorge Coelho e o ator Igor Sampaio.

Em termos de entretenimento, o ‘reality show’ “Big Brother”, da estação de televisão TVI, foi o mais procurado, sendo um dos quatro portugueses na lista, junto de “All Together Now” e “O Amor Acontece”, da mesma estação, e “The Voice Kids”, da RTP.

Em 2021, o entretenimento estrangeiro dominou os 10 primeiros lugares, em particular produtos dos serviços de streaming. As séries “Squid Game”, “Bridgerton”, “Lupin” e “Sex Education”, distribuídas pela plataforma Netflix integram também o top. Os filmes “Dune”, inspirado no romance “Duna”, de Frank Herbert, e “Eternos”, da Marvel Comics, estiveram também entre os mais pesquisados.

A nível global, o críquete liderou as pesquisas, com os jogos da seleção da Índia contra Austrália e Inglaterra a serem os dois temas mais pesquisados (com o confronto desta com a Nova Zelândia a ocupar o sétimo lugar) e com a Primeira Liga Indiana desta modalidade a ocupar o último lugar do pódio. O Campeonato do Mundo de T20, que se realizou nos Emirados Árabes Unidos e no Omã, foi o oitavo termo mais pesquisado este ano.

A liga norte-americana de basquetebol, a NBA, foi o quarto termo mais pesquisado, à frente de “Euro 2021” e “Copa América”. A série coreana “Squid Game”, uma das mais vistas de sempre da Netflix, alcançou o nono lugar entre os temas mais pesquisados em 2021, com o ‘rapper’ e ator DMX, que morreu em abril, aos 50 anos, a encerrar os dez mais procurados.

“Afeganistão” foi o termo mais procurado em termos noticiosos num ano em que os Estados Unidos da América concluíram a retirada das suas tropas e os talibãs retomaram o poder. Aqui surgem também os termos AMC Stock e GME Stock, cujas ações dispararam na bolsa de Nova Iorque por iniciativa de pequenos investidores ativos num fórum do sítio Reddit.

A covid-19 e as vacinas contra a doença foram outros dos temas que dominaram as pesquisas no motor de busca da Google, a par dos estímulos distribuídos pelos Estados Unidos da América, tal como as criptomoedas Dogecoin e Ethereum, e as eleições para o senado na Geórgia e o furação Ida.