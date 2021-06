Mestre João Silveira Tavares em exposição no Museu da Graciosa

De acordo com nota do Governo dos Açores, a mostra integra-se num processo de reabilitação e divulgação do património baleeiro regional, através de uma produção expositiva, com caráter itinerante, do Museu do Pico.



A recuperação de uma parte significativa do património baleeiro dos Açores – botes e lanchas de reboque – deve ser considerada como um dos mais emblemáticos projetos de reabilitação patrimonial ao serviço da comunidade realizado nos últimos anos em Portugal.



O papel desempenhado por Mestre João Silveira Tavares ganha visibilidade e é reconhecido e destacado pela dimensão, abrangência geográfica e qualidade da sua obra, sendo um dos grandes construtores de botes baleeiros dos Açores, e o mais conhecido, estudado, divulgado e mediático à escala internacional como construtor de botes baleeiros no arquipélago.



A mostra pode ser visitada, ate ao dia 4 de agosto, no horário de funcionamento do Museu da Graciosa, de terça-feira a domingo, entre as 10h00 e as 17h30.