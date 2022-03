Mercado de Natal na Madalena

Espelhando o verdadeiro espírito natalício, a iniciativa, que arrancou sábado, reuniu no auditório diversos artesãos, associações, instituições de solidariedade social e produtores locais, recheando este espaço com uma vasta diversidade de produtos especialmente dedicados à quadra festiva.

Também a música marcou presença ao longo do primeiro dia de Mercado Municipal, com a atuação da Piccolina Orchestra, a orquestra de sopros do Centro de Formação Artística (CFA), fazendo as delícias de miúdos e graúdos.