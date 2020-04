Mercado da Graça no horário normal no feriado de 25 de abril

Recorde-se que o Mercado da Graça tem vindo funcionado nos seus horários habituais, seguindo todas as recomendações da Direção Regional da Saúde (DRS) e da Direção geral da Saúde (DGS) no que se refere à deslocação a espaços desta natureza, cumprindo, nomeadamente, com o distanciamento social, indica nota da autarquia.

Neste sentido, a Câmara Municipal de Ponta apela a todos os utentes deste espaço para que sigam as mesmas recomendações, sobretudo para que seja apenas um elemento de cada agregado familiar a deslocar-se ao Mercado da Graça.

O mercado possui uma área de cerca de 3.600m2, e de acordo com as recomendações das autoridades de Saúde, poderá acolher além dos trabalhadores e operadores, cerca de 144 pessoas (4 pessoas por 100m2).