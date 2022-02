Menor agredida com faca na vila de Rabo de Peixe

Segundo as informações recolhidas pelo AO, foram agredidas duas raparigas, ambas de 13 anos, que levaram socos e pontapés, sendo que a agressão mais grave envolveu um golpe com uma faca, na zona das costas. Terá sido um golpe superficial e a vítima apenas recebeu tratamento no Centro de Saúde da Ribeira Grande.



O motivo das agressões é desconhecido, mas os elementos da PSP de Rabo de Peixe já conseguiram identificar três suspeitos de estarem envolvidos nas agressões.



O inquérito está ser dirigido pelo DIAP da Ribeira Grande, existindo a possibilidade de serem identificados mais suspeitos envolvidos nestas agressões.