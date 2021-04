Membro da família real e ex-assessor do rei da Jordânia detidos "por razões de segurança", diz agência oficial

As autoridades da Jordânia detiveram este sábado um membro da família real, um ex-assessor do rei jordano e um número indeterminado de pessoas, no âmbito de uma campanha de detenções “por razões de segurança”, anunciou a agência oficial de notícias.