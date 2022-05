Melhor estudante do Mestrado em Gestão de Empresas recebe Prémio de Excelência da EDA

Segundo refere nota, pelo “primeiro ano a EDA, S.A. atribui o prémio ao estudante com a classificação final mais elevada no Mestrado em Gestão de Empresas”.





Com o valor pecuniário de mil e quinhentos euros, este prémio tem por objetivo “promover a excelência na formação superior na área de Gestão de Empresas, com base numa relação de parceria com a Faculdade de Economia e Gestão da UAc”.





No âmbito da cerimónia de entrega do prémio, irá realizar-se uma palestra intitulada: “O papel das empresas no sistema de mudança e responsabilidade social”, com a intervenção de Beatriz Casais, vice-presidente da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho.





O evento contará ainda com a participação de Nuno Pimentel, presidente do Conselho de Administração da EDA, S.A.; Ana Teresa Alves, vice-reitora para a Área Académica; João Teixeira, presidente da Faculdade de Economia e Gestão e Teresa Borges Tiago, diretora do Mestrado em Gestão de Empresas (MBA).





Saliente-se que Beatriz Casais é doutorada em Ciências Empresariais - variante de Marketing e Estratégia, mestre em Marketing, pós-Graduada em Comunicação em Saúde e licenciada em Jornalismo e Ciências da Comunicação.





Para além de docente do ensino superior na área de marketing e estratégia, desenvolve também ações de consultoria estratégica e investigação no domínio do marketing e estratégia.





Possui uma vasta experiência profissional em assessoria de marketing e comunicação na Universidade do Porto e no Ministério da Saúde. Foi ainda jornalista na Rádio Renascença e no Jornal Diário Económico.