Melhor da Gastronomia Regional vai estar na Madalena

O certame levará ao centro da cila o melhor da gastronomia picoense e açoriana, com bolo lêvedo, queijadas e bolachas artesanais, doce de uva, manteiga de amendoim, mini-bolos e mini-donuts, que deixarão os visitantes com água na boca.



Visando promover os produtos locais e dinamizar o comércio local, "apoiando os produtores na venda das suas produções, a iniciativa traduz o inequívoco contributo da autarquia no fomento à economia do concelho", diz a autarquia.



A par destes objetivos, o projeto consubstancia ainda outro valor crucial para a Câmara Municipal, a dinamização do centro histórico da Madalena e da infraestrutura onde decorre o evento, fazendo com que as pessoas vivam mais este espaço municipal, o Posto de Turismo, que se assume como uma verdadeira vitrine dos ex-libris do concelho, uma montra viva da Madalena, promovendo ainda o mundo rural.