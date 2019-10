Melhor Aluna do Curso de Licenciatura em Turismo recebe Prémio de Excelência da Bensaude

A cerimónia pública de entrega do prémio decorre terça-feira, dia 29 de outubro, às 10h30, no Anfiteatro VII da Universidade dos Açores.



Esta é a quarta vez que o prémio destinado ao aluno com a classificação final mais elevada na Licenciatura em Turismo vai ser concedido pela Bensaude Turismo.



De acordo com nota de imprensa, este prémio, com o valor pecuniário de mil euros, tem por objetivo promover a excelência na formação no ensino superior na área de turismo, com base numa relação de parceria com a Faculdade de Economia e Gestão.



No âmbito da entrega do prémio, e sob a organização da Bensaude Turismo, realiza-se uma palestra intitulada “Açores: no rumo da sustentabilidade”, com a intervenção da secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro.



Saliente-se que a Licenciatura em Turismo é, neste momento, um dos cursos com maior procura na Universidade dos Açores, contando com mais de 120 alunos, tendo já formado cerca de 300 licenciados, desde 2009.



Quanto ao Mestrado, está a decorrer a sua 6ª edição, assentando em duas áreas de especialização fundamentais: a gestão da hospitalidade e a gestão dos destinos turísticos.



Para além da Administradora Executiva da Bensaude Turismo, Marta Bensaude Sousa Pires, e da oradora convidada, o evento contará com a presença de um membro da Reitoria da Universidade dos Açores, do presidente da Faculdade de Economia e Gestão, Francisco Silva, e da diretora da Licenciatura em Turismo, Ana Isabel Moniz.