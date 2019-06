Médicos marcam greve de dois dias no início de julho

As mais lidas

As duas estruturas sindicais têm prevista uma reunião negocial com o Governo na sexta-feira.

Com as duas marcações, os médicos podem parar dois dias seguidos.

Contactado pela Lusa, o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Roque da Cunha, indicou que este sindicato vai marcar, por sua vez, uma greve para o dia 02 de julho.

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) anunciou em comunicado a realização de uma greve e uma manifestação no dia 03 de julho.

