Médicos de saúde pública aconselham vacina contra gripe

Mexia falou de dois suplementos que quer ver materializados, com o apoio dos sindicatos: o suplemento de autoridade de saúde e o suplemento de disponibilidade permanente.

O responsável chamou também a atenção para o “desafio demográfico” do setor, com um universo muito envelhecido, e disse que “os recursos humanos têm que ser compensados”, nas condições de trabalho e na remuneração.

“Os médicos de saúde pública têm que encontrar um papel no sistema e há muito tempo que pugnamos por uma reforma da saúde pública”, disse Ricardo Mexia.

Os médicos de saúde pública, disse à Lusa, têm no terreno uma função de identificar e atacar problemas e na gripe podem, além de promover a vacinação, “promover a acessibilidade aos serviços de saúde”, disse Ricardo Mexia, salientando a importância de se recorrer em primeiro lugar à linha Saúde24.

O presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMP), Ricardo Mexia, aconselhou esta sexta feira as pessoas a vacinarem-se contra a gripe, a forma mais eficaz de combater a doença.

